Qual Leôncio morre até o final de "Pantanal"? Zé Lucas prevê tragédia na família e faz alerta

"Pantanal" passa por mais uma reviravolta com a morte de um Leôncio nos últimos capítulos. Com a chegada de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) na fazenda, Zé Lucas (Irandhir Santos) consegue sentir o cheiro de tragédia de longe e demonstra a maior preocupação com a vida do rei do gado (Marcos Palmeira), com premonição certeira. Entenda!