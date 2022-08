Zaquieu se torna aliado de Alcides e Bruaca em "Pantanal": ajudará no romance dos dois

Na trama de "Pantanal", Zaquieu (Silvero Pereira) vai conseguir mudar o modo de pensar de Alcides (Juliano Cazarré). Tudo ocorrerá porque o ex-mordomo dos Novaes mostrará que é um amigo de verdade ao deixar claro que se importa com o romance do peão com Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Saiba mais abaixo!