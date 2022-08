Por que Tenório chama a esposa de "Bruaca" em "Pantanal"? Entenda o significado do termo

A mãe de Guta se casou com Tenório quando já estava grávida e, embora fosse filha de um cafeicultor muito próspero, viu suas terras ficarem devastadas após um grande greada. Depois da morte do sogro, Tenório vendeu as terras e Maria tornou-se um fardo para o empresário. No entanto, quanto mais ele viajava sozinho, mais culpada ela se sentia. Por essa razão, a moça se submetia a tudo — sem nem imaginar que o homem tem outra família em São Paulo.