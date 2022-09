Ator defende que Renato não é vilão e teoriza sobre maldades em "Pantanal": "Carência"

Interpretado por Gabriel Santana, Renato passou por uma virada daquelas em "Pantanal" e chocou pela frieza com a qual anunciou que queria se tornar um matador, mesmo contra a vontade de Tenório (Murilo Benício). O ator defendeu o herdeiro do grileiro do posto do vilão e ainda teorizou por qual motivo se tornou ruim: "Carência emocional". Entenda!