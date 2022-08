Quem é Maria Madalena em "Triunfo do Amor": Vitória acredita que ela é sua filha perdida

Um dos lançamentos mais aguardados do ViX em 2022, "Triunfo do Amor" ganha novos capítulos que prometem uma reviravolta bombástica na vida de Vitória (Victoria Ruffo). A empresária começa a acreditar que achou a filha perdida, de quem foi brutalmente separada, quando seus caminhos se cruzam com os de Maria Madalena (Mariana Ríos). Saiba mais!