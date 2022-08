Tina enfrenta Neném e se revolta com decisão do jogador na reta final de "Quanto Mais Vida"

Tina (Agnes Brichta) vai provar que herdou mais de Roni (Felipe Abib) do que imaginava ao enfrentar Neném (Vladimir Brichta) e se revoltar com o jogador nos próximos capítulos de "Quanto Mais Vida, Melhor". Com raiva de Soraia (Camila Rocha) por ter assumido um romance com Tigrão (Matheus Abreu), a estudante exige que ela seja expulsa do time.