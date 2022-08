Reta final de "Quanto Mais Vida, Melhor" salta três meses no tempo: o que vai mudar

Pouco depois da interdição de Guilherme, Flávia deixou Daniel apreensivo ao falar que o filho poderia morrer em breve, levando o patriarca a questioná-lo sobre o encontro com a Morte (A Maia), após o salto no tempo, para entender melhor o que rolou no dia do fatídico acidente de avião. O médico fica perplexo e tenta desviar da pergunta.