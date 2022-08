Quando Guta e Maria Bruaca se acertam em "Pantanal": mãe vai conseguir novo abrigo

Depois de pedir para Guta (Julia Dalavia) esquecê-la em "Pantanal", Maria Bruaca (Isabel Teixeira) volta a reencontrar a filha, já com a cabeça mais calma, em seu novo abrigo: a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). As duas só se acertam depois que Alcides (Juliano Cazarré) tira a amante da chalana e a leva para morar com ele nas terras do vizinho. Entenda!