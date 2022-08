'Bruaca' causará briga entre Zé Leôncio e Tenório em "Pantanal": ela vai morar com Juma

No entanto, o pai de Jove (Jesuíta Barbosa) se irritará com o pedido do peão, afirmando que o funcionário está abusando de sua boa vontade, lhe trazendo ainda mais problemas com Tenório. Mesmo assim, após ouvir os conselhos de Filó (Dira Paes), o fazendeiro aceitará Maria em suas terras.