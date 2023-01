Qual é a história de "Vai na Fé": autora promete dividir o público com triângulo amoroso

Cota, privilégio, formação ética, moral e profissional são alguns dos temas que permeiam o núcleo do Direito, por exemplo, além da desiguldade social. "A gente vai poder falar de justiça e nossa percepção de justiça que mudou ao longo dos anos, citando como exemplo: assédio sexual. A nossa percepção do que é assédio e do que não é mudou. A gente vai trazer isso também aproveitando as diferentes gerações que a gente tem nessa novela".