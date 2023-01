Jean Paulo Campos fala sobre primeiro papel na Globo e comparações com Cirilo: "Vão existir"

Jean Paulo Campos ficou nacionalmente conhecido por dar vida para o Cirilo em "Carrossel", do SBT, assinando contrato com a Globo para estrear em "Vai na Fé", novela inédita das 19h, onde também faz o papel de um estudante — agora universitário, com dilemas mais adultos, segundo o próprio ator, que está muito feliz e empolgado com o desafio.