Primeira vez de Muda e Tibério dividiu opiniões na web em "Pantanal": entenda

Muda (Bella Campos) enfim conseguiu ter sua noite de núpcias com Tibério (Guito) em "Pantanal". Em cena exibida no capítulo desta terça-feira (26) do remake, a mocinha convence o marido a desistir de ir embora ao sugerir que tenham a primeira vez: "Se faz tanta questão de pegar as alianças, então vem pegar". A forma como o peão agiu, além do fato de não terem falado sobre o trauma, foi um divisor de águas entre o público da novela.