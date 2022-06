4 personagens que se chocam com sósia de Clarice em "Cora e Coragem": vão ver "fantasma"

Por sua vez, Jéssica dá de cara com Anita no banheiro da Companhia de Dança. Na hora, ela solta um grito e tem certeza de que viu um fantasma — justamente por conta da semelhança da moça com Clarice. O encontro deixa a falsa motorista de Bob Wright (Kiko Marcarenhas) bastante intrigada sobre o que realmente aconteceu com a empresária.