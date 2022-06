Broche de Clarice aparece nas mãos de Anita: empresária usava mesma joia no dia da morte

Em "Cara e Coragem", o mistério sobre a morte de Clarice (Taís Araujo) está longe de terminar. Com a aparição de Anita (Taís Araujo), a história do suposto assassinato fica mais complicada — afinal, a massoterapeuta é idêntica à empresária e as duas têm até a mesma tatuagem no tornozelo.