Paula Barbosa comenta beijos quentes em José Loreto em "Pantanal": "Quisemos pra valer"

Não teve quase ninguém que assistiu ao remake de "Pantanal" que não ficou surpreso com a entrega de José Loreto, intérprete do Tadeu, aos beijos com Zefa, vivida por Paula Barbosa, deixando de lado a técnica de menos contato físico. A atriz contou, durante o podcast Papo de Novela, que isso foi combinado entre os dois: "Quisemos pra valer". Entenda!