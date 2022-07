Em "Pantanal", Tadeu se irrita e reclama de Zé Leôncio com Trindade: "Só tem olhos para ele"

Os próximos capítulos de "Pantanal" não serão fáceis para Zé Leôncio (Marcos Palmeira). Tendo que lidar com a briga de dois dos seus herdeiros, o fazendeiro acaba dando menos atenção para Tadeu (José Loreto), fazendo com que o peão reclame com Trindade (Gabriel Sater) sobre as atitudes do pai. Entenda o que vai rolar!