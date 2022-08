Público não perdoa incoerência com Juma em "Pantanal": cena foi cortada do remake

O público que não perde nada do remake de "Pantanal" notou uma incoerência envolvendo Juma (Alanis Guillen). No capítulo desta quinta-feira (25), a menina-onça se vangloriou do fato de ter visto o mar no Rio de Janeiro, quando ficou na casa de Jove (Jesuíta Barbosa), mas, na época, a cena foi cortada da novela e gerou revolta nas redes sociais. Entenda!