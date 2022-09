Alcides se irrita com reação de Maria Bruaca ao saber da morte de Tenório em "Pantanal"

Depois de sofrer e muito nas mãos de Tenório (Murilo Benício), Alcides (Juliano Cazarré) vai dar um fim no grileiro, ao feri-lo usando uma zagaia, espécie de lança, nos capítulos da reta final de "Pantanal". Depois, uma sucuri vai arrastar o corpo do vilão ao rio, fazendo com que morra no local. A novidade, por outro lado, mexe com Maria Bruaca (Isabel Texeira).