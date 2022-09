Jove e Zé Leôncio enfrentam turbulência em voo tenso e somem do radar em "Pantanal": entenda

Diretamente de "Pantanal", Jove (Jesuíta Barbosa) e Zé Leôncio (Marcos Palmeira) vivem fortes emoções durante um voo de avião, quando viajam para que o fazendeiro realize alguns exames por conta dos sintomas que vem sentindo. Uma tempestade faz com que saiam do radar e deixa todo mundo em desespero na fazenda do rei do gado. Confira detalhes!