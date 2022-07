Morando com Zé Lucas em "Pantanal", Juma afirma que encanto por Jove acabou: entenda

Surpreendendo um total de zero telespectadores, Juma (Alanis Guillen) não vai aceitar ficar na fazenda depois de casar com Jove (Jesuíta Barbosa), fugindo do local para morar na tapera com Zé Lucas (Irandhir Santos), que oferece sua companhia nos próximos capítulos de "Pantanal". Em sua nova fase, a menina-onça surpreende com declaração.