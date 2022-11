Oto fica apreensivo com ameaças, termina tudo com Brisa e a deixa revoltada em "Travessia"

Nos próximos capítulos de "Travessia", Moretti (Rodrigo Lombardi) começa uma marcação pesada contra Oto (Romulo Estrela), fazendo com que o hacker tenha que abrir mão do romance com Brisa (Lucy Alves), disposto a despistar o empresário, que fica obcecado com o ódio que sente pelo casal, temendo que seu segredo vaze e vá preso. Aos detalhes!