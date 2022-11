Após superar sequestro, Stenio se assusta com Moretti e alerta Oto em "Travessia": entenda

Depois de se recuperar do sequestro, hospedado na casa de Helô (Giovanna Antonelli), Stenio (Alexandre Nero) alerta Oto (Romulo Estrela) sobre o perigo que corre nas mãos de Moretti (Rodrigo Lombardi), desesperado que seu segredo vaze após o hacker assumir o romance com Brisa (Lucy Alves) em "Travessia". O empresário vai assustar com as atitudes.