Em "Pantanal", Tenório cometeu atrocidade com pai de Marcelo: Zuleica revela tudo para Guta

O segredo de Zuleica (Aline Borges) vai continuar rendendo nos próximos capítulos de "Pantanal". Depois que confessa para Guta (Julia Dalavia) que Marcelo (Lucas Leto) não é filho de Tenório (Murilo Benício), a segunda esposa do vilão também dá detalhes do que rolou com o homem que abusou sexualmente dela no passado. Entenda!