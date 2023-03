Entenda a história de Gilda e Marê em "Amor Perfeito": mocinha vai presa pela morte do pai

"Amor Perfeito" estreia com a promessa de fortes emoções ao sustentar, desde o primeiro capítulo, um embate entre Gilda (Mariana Ximenes) e Marê (Camila Queiroz), vilã e mocinha, movido sobretudo pela ambição, que faz com que a antagonista coloque a rival atrás das grades pela morte do pai, Leonel (Paulo Gorgulho). Entenda!