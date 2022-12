Pablo morre em "Todas as Flores"? O que acontece com o filho de Judite na novela

"Todas as Flores" deixou o público na curiosidade se Pablo (Caio Castro) morre ou não ao tentar resgatar Maíra (Sophie Charlotte) da fundação. Com a chegada do novo bloco de capítulos, o mocinho é visto gravemente ferido e ameaçado pelos bandidos da organização, que resolvem aliviar, por ordens da patroa, mas transformam a vida dele em um caos.