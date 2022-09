Atitude de Guta com Maria revolta público de "Pantanal": mãe e filha terminarão distantes

O público se revoltou com a postura, falta de empatia e grosseria da personagem, se decepcionando com sua construção. "A Guta tá lançando esse papo pra Maria Bruaca, duvidando do amor do Alcides, mas ele ficou com a Mary Bru quando ela tinha perdido tudo, tava separada e sem um real no bolso. Ele já queria fugir com ela", relembrou Guilhermina Libanio.