Roni consegue o perdão de Neném ao salvar Tina no final de "Quanto Mais Vida": entenda

Mais uma reviravolta no fim de "Quanto Mais Vida, Melhor": Roni (Felipe Abib) consegue o perdão de Neném (Vladimir Brichta) ao salvar Tina (Agnes Brichta), que corre o maior risco ao ser encurralada por bandidos, junto com o pai. A atitude nobre do ex-bandido comove o coração do jogador e os dois começam a viver em harmonia. Confira detalhes!