Carmem e Paula ficam falidas e perdem tudo após flagrante no fim de "Quanto Mais Vida"

Paula Terrare (Giovanna Antonelli) e Carmem (Julia Lemmertz), as maiores rivais de "Quanto Mais Vida, Melhor", vivem uma situação bem desagradável no fim da novela, que prova do pior jeito que as duas deveriam ter trabalhado juntas pelo sucesso da empresa. Ao irem parar atrás das grades, as empresárias vão ter suas carreiras arruinadas. Entenda!