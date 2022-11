Moretti agride Oto e Guida fica perturbada ao descobrir o motivo em "Travessia": entenda

Não é de hoje que Guida (Alessandra Negrini) vem desconfiando do ódio de Moretti (Rodrigo Lombardi) por Oto (Romulo Estrela) em "Travessia". Nos próximos capítulos, a madame fica sabendo que o marido foi para cima do hacker e chega até ela que o motivo das agressões foi uma mulher com nome de Brisa (Lucy Alves), o que faz com que fique apreensiva.