Ninguém aguenta mais Moretti em "Travessia": até Rudá vai se recusar a morar com ele

Interpretado por Rodrigo Lombardi, Moretti se revelou o maior embuste de "Travessia", conquistando a antipatia do público que acompanha a novela das 21h, pelo que fez com Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo), manipulando as duas irmãos. Nos próximos capítulos, nem Rudá (Guilherme Cabral) vai conseguir ficar perto dele. Entenda!