Mel Maia se identifica com Guiga de "Vai na Fé" e comenta semelhanças com Chiara

Mel Maia foi escolhida para dar vida para Guiga, uma influenciadora digital cheia de estilo, com a qual se identifica, ao menos na rotina, em "Vai na Fé", novela inédita das 19h. A atriz contou que começou a trabalhar mais com o meio digital durante a pandemia e esclareceu se nota semelhanças da personagem com Chiara (Jade Picon) de "Travessia".