Zé Paulino se emociona ao saber de filho com Candoca em "Mar do Sertão": vai salvá-lo

Os próximos capítulos de "Mar do Sertão" reservam o retorno de Zé Paulino (Sergio Guizé) para Canta Pedra. Depois de uma década longe, o jovem reencontra Candoca (Isadora Cruz) de maneira improvável e, quando acertam as contas do passado, fica emocionada em saber que é pai do herdeiro da mocinha, se colocando em risco para salvá-lo. Entenda!