5 atitudes de Tertulinho que ninguém engoliu em "Mar do Sertão": pedido de respeito e mais

Em um capítulo recente da trama, Tertulinho questionou Candoca sobre Zé Paulino. "Do jeito que tu gostou dele tu nunca gostou de mim, né?", quis saber o vilão. A questão é que, desde o começo, o rapaz sabia o quanto a mocinha era apaixonada pelo ex-vaqueiro e queria ter se casado com ele, ficando com o vilão somente para tentar seguir em frente.