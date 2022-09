Candoca pede divórcio para Tertulinho em "Mar do Sertão": climão vai viralizar em Canta Pedra

Enfim teremos uma reviravolta em "Mar do Sertão". Dividida entre dois amores, Candoca (Isadora Cruz) toma a decisão de se separar de Tertulinho (Renato Góes) depois que o marido entra em um duelo com Zé Paulino (Sergio Guizé), justamente na comemoração de bodas do casal, que acaba em barraco e agressão. Confira detalhes!