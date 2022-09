Manduca foge de escândalo na família e acaba salvo por Maruan em "Mar do Sertão": entenda

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", Manduca (Enzo Diniz) não vai saber lidar com a confusão familiar em torno do retorno de Zé Paulino (Sergio Guizé), ficando sem reação quando Tertulinho (Renato Góes) flagra os dois juntos e faz o maior escândalo. Isso resulta em mais uma fuga do herdeiro e quem ajuda é Maruan (Pedro Lamin). Entenda!