José descobre que Tertulinho tentou matá-lo em "Mar do Sertão": acerto quase acaba em tragédia

Mais uma reviravolta vai dar o que falar em "Mar do Sertão". Nos próximos capítulos, José (Sergio Guizé) confirma que foi Tertulinho (Renato Góes) quem tentou matá-lo no passado, quando foi vítima de acidente e teve aparelhos desligados no hospital. Mesmo tantos anos depois, o protagonista vai ser tomado por um ódio fora do comum, enfrentando o rival.