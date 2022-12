Após sequestro, Xaviera vai ser salva de cativeiro por dupla de super-heróis em "Mar do Sertão"

Alerta de reviravolta! Diretamente de "Mar do Sertão", Xaviera (Giovana Cordeiro) acaba sendo feita de refém por Pajeú (Caio Blat), depois de roubar o único documento capaz de ligar Tertulinho (Renato Góes) ao que aconteceu com José (Sergio Guizé) no passado, quando teve seus aparelhos desligados em hospital, pelas mãos do próprio rival.