Após descobrir pedido de divórcio de Candoca, Zé Paulino faz proposta em "Mar do Sertão"

"Mar do Sertão" vai mostrar como o pedido de divórcio afeta a vida de Candoca (Isadora Cruz) e Tertulinho (Renato Góes). A mocinha decide colocar um ponto final no casamento ao ver o quanto o marido perdeu a linha com a chegada de Zé Paulino (Sergio Guizé) e ainda recebe uma proposta do ex-vaqueiro. Entenda!