Zé Leôncio recebe sinal de que seu pai está por perto: Trindade confessará visão ao fazendeiro

Nos próximos capítulos da novela das 9, Muda (Bella Campos) irá atirar em uma onça e acabará acertando o Velho do Rio no peito. O protetor da natureza sairá vagando pela mata e chegará à beira do rio, onde avistará Trindade (Gabriel Sater). Ele irá implorar para que o peão tire a bala de seu peito — e o rapaz atenderá ao pedido. No entanto, enquanto Trindade for buscar água para o senhor, ele se transformará em cobra e desaparecerá do local.