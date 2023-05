Lucy Alves e Romulo Estrela se despedem de "Travessia": "A gente foi muito feliz juntos"

Lucy Alves e Romulo Estrela gravaram as últimas cenas como Brisa e Oto e se despediram oficialmente de "Travessia". A novela leva ao ar o último capítulo nesta sexta-feira (5) e vai ser substituída por "Terra e Paixão". A dupla de atores agradeceu ao carinho do público com o casal da ficção. Confira!