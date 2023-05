Público elogia atuação de Jade Picon no fim de "Travessia" e atriz comemora: "Parece sonho"

Jade Picon ficou emocionada com os elogios do público diante da atuação como Chiara nos últimos capítulos de "Travessia". Em sua primeira novela da carreira, a influenciadora digital foi alvo de críticas durante toda a trama, mas entregou tudo nas cenas em que sua personagem sofre com o dilema de doar ou não o seu bebê. Confira!