Lou e Rico se aproximam cada vez mais em "Cara e Coragem": começam a trabalhar juntos

A trama de "Cara e Coragem" reserva grandes emoções para Lou (Vitória Bohn). Após perceber que está em um relacionamento abusivo com Renan (Bruno Fagundes), a dançarina começa a se afastar cada vez mais do namorado e se aproxima de ninguém menos do que Rico (André Luiz Frambach). Os dois, inclusive, começam a trabalhar juntos como dublês na Coragem.com — e ficam bastante amigos. Confira mais detalhes abaixo!