Já maratonou "Fogo Ardente" na Netflix? 15 novelas semelhantes para ver online e de graça

A telenovela venezuelana traz uma história envolvente, que combina sonhos com dramas. No enredo está a vida de seis mulheres, em um país em que as pessoas lutam para se tornar o sonho de todo homem: perfeita. Com um elenco de peso, Mónica Spear (Micaela Gómez), Ricardo Álamo (Santiago Reverón) e Ana Karina Manco (Gala Moncada), a produção de 2010 tem 6 temporadas disponíveis no ViX.