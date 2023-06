Lavínia Vlasak relembra cena de "Mulheres Apaixonadas" em que tira as roupas: "Foi tenso"

No início da trama de “Mulheres Apaixonadas”, no ar atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, na Rede Globo, Diogo e Marina (Rodrigo Santoro e Paloma Duarte) se casam em um festão – e, nele, a personagem de Lavínia Vlasak, Estela, acaba bebendo demais. Na ocasião, ela tenta tirar as roupas no palco – e, ao podcast “Papo de Novela”, a atriz relembrou o momento da gravação.