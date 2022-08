Kaká cai na sedução de Regina e é demitido da Coragem.com: confessa crime aos amigos

Os vilões de "Cara e Coragem" estão cada vez mais perto de colocar as mãos na tão sonhada fórmula secreta. Para tanto, Regina (Mel Lisboa), Leonardo (Ítalo Silva) e Danilo (Ricardo Pereira) resolveram se aproveitar de uma pessoa um tanto quanto inocente: Kaká Bezerra (Kaysar Dadour), que trabalha com Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) e está mais próximo da pesquisa do que imagina.