Namoro de Jéssica e Bob Wright é descoberto por Lou em "Cara e Coragem": saiba como

Ao perceber que a bailarina está no local, Jéssica entra em estado de choque — neste momento, Duarte está em cômodo da casa. Lou se surpreende com a presença da motorista, em especial ao saber que ela namora um "ricaço". A irmã de Pat (Paolla Oliveira) ainda aproveita a ocasião para explicar aos pais de Rico que as duas se conhecem da Companhia de Dança Vertical.