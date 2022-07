Juma vira onça em "Pantanal" e deixa Zé Leôncio em choque: "reiva" motiva transformação

Alerta de reviravolta! Juma (Alanis Guillen) vai virar onça nos próximos capítulos de "Pantanal". Tudo acontece depois que Zé Leôncio (Marcos Palmeira) tranca a esposa do filho no quarto para evitar que fuja da fazenda e só consegue deixá-la ainda mais nervosa. Motivada pela "reiva", a protagonista consegue sair pela janela, ao se transformar no animal.