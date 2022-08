Jove retorna ao Pantanal e confronta Muda ao vê-la falando: não acreditará na história da moça

Quando se acomodarem na moradia, Jove começará a desconfiar da história contada por Muda para justificar a recuperação da sua voz. Ele ficará sabendo que a garota levou um susto muito grande por conta da onça que estava rodeando a tapera e recuperou a voz. Em um papo com Filó (Dira Paes), além de insistir no susto com a onça, Muda inventou que perdeu a voz quando um raio caiu na casa onde morava.