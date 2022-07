Joaquim encontra aliada para destruir Davi: Iolanda é ex-namorada do verdadeiro Rafael

Convicto de que Dorinha deve voltar aos seus braços, o filho de Úrsula (Bárbara Paz) fará de tudo para infernizar a vida do ex-mágico. Ele inclusive conseguirá uma nova aliada para acabar com a vida do rival: Iolanda (Duda Brack), ex-namorada do verdadeiro Rafael (Fabrício Belsoff). Saiba mais abaixo!