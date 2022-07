Após chifres de Dorinha, Joaquim investiga passado de Davi: descobrirá filho perdido

Na trama de "Além da Ilusão", Joaquim (Danilo Mesquita) não aceitará o fim do noivado com Isadora (Larissa Manoela) tão fácil. Ao perceber que foi trocado por Davi/Rafael (Rafael Vitti), o filho de Úrsula (Bárbara Paz) decidirá infernizar a vida do ilusionista: vasculhará cada milímetro do passado do rapaz e até descobrirá um suposto filho perdido. Saiba mais abaixo!